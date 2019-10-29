Son Dakika Haberleri: - KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Son Dakika Güncel - KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

39 dakika önce

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölüLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
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