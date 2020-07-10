KKTC'de ehliyet dairesinde görevli memurdan 903 bin TL'lik vurgun - Son Dakika

KKTC'de ehliyet dairesinde görevli memurdan 903 bin TL'lik vurgun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gelir ve Vergi Dairesi'nin Lefkoşa'daki şubesinde 'ehliyet' bölümünde son bir yıldır tahsil edilen 903 bin 392 TL'yi kendi hesabına geçiren 43 yaşındaki veznedar Öykü Balıkçıoğlu gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gelir ve Vergi Dairesi'nin Lefkoşa'daki şubesinde 'ehliyet' bölümünde son bir yıldır tahsil edilen 903 bin 392 TL'yi kendi hesabına geçiren 43 yaşındaki veznedar Öykü Balıkçıoğlu gözaltına alındı.

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KKTC'de ehliyet vurgunu polisin sıkı takip sonucu açıça çıktı.Gelir ve Vergi Dairesi'nin Lefkoşa'daki şubesinde 'ehliyet' bölümünde son bir yıldır tahsil edilen 903 bin 392 TL'yi kendi hesabına geçiren 43 yaşındaki veznedar Öykü Balıkçıoğlu gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri Özlem Balıkçıoğlu'nun evine baskın düzenledi.

YAKLAŞIK 1MİLYON TL'Yİ KENDİ HESABINA GEÇİRDİ

Baskında 'ehliyet' tahsilatlarının yer aldığı makbuzlar bulundu. Mali Şube ekipleri, Gelir ve Vergi Dairesi'nde geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda Balıkçıoğlu'nun bir yıl içerisinde 2 bin 388 ehliyet yenileme işleminden elde edilen 903 bin 392 TL'lik geliri çaldığı öğrenildi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Gözaltına alınan Balıkçıoğlu mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube'de görevli polis çavuşu Yusuf Suiçmez, yaşanan olayla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlının tüm mal varlığına tedbir konulduğunu ifade eden Suiçmez, geçmiş yıllara dönük de araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Suiçmez, Özbalıkçı'nın ilk ifadesinde, 'sistemde hata oldu o nedenle açık yaşandı' dediğini aktardı. Mahkemede söz alan Balıkçıoğlu da suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve yargılanmaktan da kaçmayacağı belirtti. Mahkeme, Balıkçıoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de ehliyet dairesinde görevli memurdan 903 bin TL'lik vurgun - Son Dakika Dünya
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