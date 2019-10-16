KKTC'de ekonomi dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu, yayınladığı bildiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Yazılı açıklamada, "Bu harekatın başarıyla ve en az zayiat ile sonuçlanması en içten dileğimizdir" denildi.

"Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının tarihsel geçmişi ve geleceğine hiçbir kuvvetin zarar veremeyeceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde uzun yıllardan beri devam eden çatışmalar ve bu çatışmalardan beslenen terör örgütleri, bölgesel işbirliği ve istikrarı olumsuz şekilde etkilemekte ve ekonomik ve sosyal sorunların da çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin böylesi bir ortamda büyük bir sorumluluk üstlenerek başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgesel işbirliği ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına ve Türkiye için önemli bir tehdit olarak ortaya çıkan sınır güvenliğini sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekatın başarıyla ve en az zayiat ile sonuçlanması en içten dileğimizdir."

KKTC Ekonomik Örgütler Platformu'nu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği oluşturuyor.