KKTC'de elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs önlemleri kapsamında "elektronik bileklikle evde karantina" uygulamasına geçiliyor.

KKTC'de önümüzdeki hafta elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlıyor. KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı açıklamada mevcut karantina yönteminin ekonomik bağlamda sürdürülemediğini ve sistem değişikliğinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek ilk etapta bin 700 kişi için elektronik bileklik uygulamasına geçileceğini, mayıs ayında ise bu sayının 3 bine çıkarılacağını söyledi.

Oğuz, mevcut sistemde karantina giderinin aylık 150 milyon lirayı bulduğunu, Maliye Bakanlığının aylık kasasından 30 milyon gibi bir maliyet çıktığını ve bunun da ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirtti. Bakan Oğuz, elektronik bileklikle ülkeye gelecek ve karantinada kalacak kişilerden bileklik başına 750 lira ücret alınacağını ve karantina sonrasında 350 lira iade edileceğini söyledi. Oğuz, elektronik bilekliğin telefona yüklenecek uygulama ile takibinin yapılacağını, karantina takip sisteminde suistimal olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı ile yetkili şirketin birlikte hareket edeceğini belirterek, karantina takip sistemine uyulmayan kişilerin karantina merkezlerinde gözetim altına alınacağını ve haklarında dava açılacağın söyledi.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise uzun bir süredir ülkenin gündeminde olan 'elektronik bileklikle ev karantinası' uygulamasının önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçeceğini söyleyerek, ev karantinasının ülkeye büyük bir rahatlama getireceğine inandığını belirtti. Üstel, "Ev karantinasına gireceklerden beklentimiz, imzaladıkları taahhütler çerçevesinde, taahhütlere uymalarıdır. Bu taahhütlere uydukları takdirde ülke daha iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü bir yandan ev karantinasına geçerken, bir yandan da ekonominin çarklarını çevirmek için yavaş yavaş sektörlere açılım yapıyoruz. İnancım ülkemiz için daha iyi olacağı ve özellikle turizm mevsiminin başladığı bu günlerde ülkemiz ekonomisinin çarklarını daha hızlı bir şekilde dönmesine büyük bir ivme kazandıracağı söyleyerek KKTC'ye hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

KKTC'de yurtdışından gelişlerde ülkelere göre 10-14 gün karantina uygulanırken, karantinada kalacak kişilerden pandemi otel ücreti olarak kişi başına 3 bin lira alınıyordu. - LEFKOŞA