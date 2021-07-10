KKTC'de engelli vatandaşlar "Engelsiz Mavilik" etkinliğinde dalış yaptı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ve Dış Basın Birliği, bedensel engelli vatandaşlara yönelik dalış etkinliği düzenlendi.

Girne Alsancak Sivil Savunma Teşkilatı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Engelsiz Mavilik" isimli etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olarak görev süresi dolan Necmi Karakoç, bu görevi devralacak Atilla Karaca, engelli vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ile Başbakanlık görevi sırasında da önemli çalışmalar yaptığını ve derneğin engellilere yönelik faaliyetleri olduğunu ifade etti.

"KKTC'de engellilere yönelik büyük bir duyarlılık ve hassasiyet vardır." diyen Tatar, engelli vatandaşların toplum içerisinde yer bulması, her türlü faaliyete katılabilmeleri ve devletin imkanları çerçevesinde engellilere yönelik kolaylıklar getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneğine yaptığı çalışmalardan dolayı başarılar diliyorum. Sivil Savunma Başkanımız Karakoç son 3 yıldır çok yararlı ve önemli çalışmalar yaptı. Kendisi şimdi aramızdan ayrılıyor, kendisine bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, yeni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca'ya da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Dış Basın Birliğine de böyle bir etkinlikte yer almasından dolayı teşekkür eden Tatar, KKTC'de yaşananlar ve yapılan çalışmaların duyurulmasında emeği geçen Birliğin, önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Daha sonra engelli vatandaşlar, dalış eğitmenleri eşliğinde denize daldı.

Dalgıçlar, suyun altında Türkiye ve KKTC bayrağı açtı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı'na ait arama-kurtarma botu ile denize açılarak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.