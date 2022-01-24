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KKTC'de erken genel seçimde iktidar partisi UBP seçimi önde bitirdi - Son Dakika

KKTC'de erken genel seçimde iktidar partisi UBP seçimi önde bitirdi

24.01.2022 08:44
KKTC'de erken genel seçimde iktidar partisi UBP seçimi önde bitirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde resmi olmayan sonuca göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde bitirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde resmi olmayan sonuca göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde bitirdi.

KKTC'de oy verme işlemi dün yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlandı, oyların sayımı tamamlandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,04, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde ediyor.

En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Sonuçlara göre, önceki seçime oranla UBP sandalye sayısını 3 artırdı, CTP'nin sandalye sayısı yüzde 50 yükseldi, HP ise 9 milletvekilinden 3 milletvekiline geriledi.

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söylemişti.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarıştı

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

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Cumhuriyet, Kıbrıs, Ubp, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de erken genel seçimde iktidar partisi UBP seçimi önde bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de erken genel seçimde iktidar partisi UBP seçimi önde bitirdi - Son Dakika
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