KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 10'nun sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 40,95 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 31,29, Demokrat Parti (DP) yüzde 8,56, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 7,55 Halkın Partisi (HP) yüzde 5,31 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katılıyor.

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.