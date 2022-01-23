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KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde - Son Dakika

KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde

23.01.2022 23:16
KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 31,85'inin sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 41,59 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 30,49, Demokrat Parti (DP) yüzde 8,15, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,89, Halkın Partisi (HP) yüzde 5,82 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 26, CTP 18, DP 3, YDP 2 ve HP 1 sandalye elde ediyor.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarıştı

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

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Demokrat Parti, Cumhuriyet, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de erken genel seçimde ilk sonuçlara göre iktidar partisi UBP önde - Son Dakika
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