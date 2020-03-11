KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası - Son Dakika

KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eşinin kafasında tabak kıran şahıs, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eşinin kafasında tabak kıran şahıs, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.


KKTC Lefkoşa şehrinde eşinin kafasında tabak kıran Erol D. çıkarıldığı mahkemede 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, sanığın işlediği ciddi darp suçunun 3 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü, "ciddi darp" suçuyla itham edilen Erol D.'nin doktor olması nedeniyle topluma örnek bir kişi olması gerektiğini ifade etti. Mahkeme ayrıca, Erol D.'nin eşinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve 1 yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez aynı müştekiye şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiğinin de altını çizdi.


Lefkoşa Kaza Mahkemesi, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından açılan kamu davası kapsamında Erol D.'nin iyi hali göz önünde bulundurularak 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Öte yandan Erol D. geçtiğimiz 23 Şubat'ta Lefkoşa'daki evlerinde çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu eşi D.D.'ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak darp etmişti. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]