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KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha - Son Dakika

KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

12.02.2022 20:32
KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.

Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Halil Falyalı, Kumarhane, Gözaltı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha - Son Dakika
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