Son Dakika Haberleri: KKTC'de Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 213 Kişi Türkiye'ye Gönderildi

KKTC'de Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 213 Kişi Türkiye'ye Gönderildi

19 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda (GKK) görev yapan subay, astsubay ve uzmanların da aralarında bulunduğu toplam 213 kişi Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ)...

KKTC'de Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 213 Kişi Türkiye'ye Gönderildi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda (GKK) görev yapan subay, astsubay ve uzmanların da aralarında bulunduğu toplam 213 kişi Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında özel operasyonlarla  Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'de sivil alanda da devam eden FETÖ soruşturmasının ise Polis Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir birim tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. KKTC Bakanlar Kurulu FETÖ'yü terör örgütü ilan etmişti.

KKTC'de 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sivil İşler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Albay Hüseyin Atik'in, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. KKTC'de vatandaş yapılan ve yaşamaya başlayan Atik, Aralık 2018'de özel bir operasyonla Türkiye'ye iade edilmişti. Atik'in, görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları da araştırma altına alınmıştı. KKTC Bakanlar Kurulu, Atik'in FETÖ'cü çıkması sonrasında KKTC vatandaşlığını iptal etti. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:14 Kaynak: DHA

Türkiye, Kıbrıs, Dünya
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