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KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor - Son Dakika

KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor

27.07.2021 11:02

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın Ekim 2020'de 46 yılın ardından kademeli olarak açılmaya başlaması ve insanlığa yeniden kazandırılmasıyla ilgili yürütülen politikanın, hem ekonomik hem de görsel anlamda bölge ve Kıbrıs için olumlu sonuçlar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın Ekim 2020'de 46 yılın ardından kademeli olarak açılmaya başlaması ve insanlığa yeniden kazandırılmasıyla ilgili yürütülen politikanın, hem ekonomik hem de görsel anlamda bölge ve Kıbrıs için olumlu sonuçlar getireceğine inanıyor.

Gazimağusa'nın Maraş bölgesindeki vatandaşlar, KKTC hükümeti tarafından yürütülen ve Türkiye'nin de desteklediği Maraş açılımı politikasıyla ilgili görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Bölge sakinlerinden Naime İrisoğlu, Maraş'ın açılmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bölgenin ekonomiye kazandırılmasıyla birçok kişiye iş imkanı sağlanabileceğini belirtti.

İrisoğlu, "İnşallah Maraş açılımının devamı gelir, açılsa bizim için de Rumlar için de güzel olur. Tellerin kaldırılmasını tabii ki isteriz. 46 yıldır Maraş'ın kapalı olması bizim için gerçekten kötü. Hayalet bir şehirdi ve canlanmasını istiyoruz." dedi.

Emekli polis Erdal Özgöray, Maraş'ın açılım sürecini desteklediğini, böyle bir atılım için geç bile kalındığını söyledi.

Özgöray, "Maraş'ın açılmasının her şeye faydası olur, bu haliyle zararı var. İş olur, insanlar çoğalır ve Gazimağusa'ya da faydalı olur. Şu anda sadece kapalı bir bölgeden başka bir şey görmüyoruz." diye konuştu. Maraş'ta malı olanın alması gerektiğini savunan Özgöray, böyle bir atılımla birlikte bölgenin canlanacağına değindi.

Ertuğrul Çakırgöz, Maraş'ın çok daha önce açılması gerektiğini aktararak açılmanın çok büyük faydaları olacağını ve KKTC'de istihdam yaratacağını ifade etti.

Rumların da Maraş'ta Türk yönetimi altında yaşayabileceğini söyleyen Çakırgöz, çok fazla Rum vatandaşının Maraş'a gelmesini beklediğini iddia etti.

"Ben şimdi Maraş'ta rahatça gezebiliyorum"

Şoför Selami Yıldız, Maraş'ın açılmasını bölge olarak mutlulukla karşıladıklarının altını çizdi. Yapılacak çevre düzenlemesiyle Maraş civarında büyük gelişim yaşanacağını belirten Yıldız, "14 senedir bu mahallede oturuyorum. Bu mahalle şu ana kadar bu rağbeti görmedi. Ben şimdi Maraş'ta rahatça gezebiliyorum, önceden böyle bir şansım yoktu." şeklinde konuştu.

Hakkı olan Rumların da başvurusunu yaparak mallarını almaları gerektiğini ve Türk yönetimi altında yaşayabileceğini kaydeden Yıldız, Maraş etrafındaki çitlerin kaldırılmasının bölge ve özellikle Maraş halkı için çok iyi olacağını anlattı.

Belediye çalışanı İbrahim Gömeç, kapalı Maraş'ın açılmasının bölge halkı ve Kıbrıs açısından olumlu sonuçlar getireceğine dikkati çekti.

Gömeç, "Burası 46 yıldır kapalı kaldı. Maraş'ta çok güzel sahiller var ve çoğu adadaki sahillerden daha güzel. Hem iş imkanı hem de insanların plajları kullanabilecek olması çok iyi bir imkan olacaktır. Maraş'ın tamamen açılmasıyla inanın çok daha güzel şeyler yapılabilir burada ancak yönetimin kesinlikle Türk tarafında olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf Nihal Akmercan, KKTC halkının zarar görmemesi halinde Maraş'ın açılmasını desteklediğini dile getirdi. Akmercan, "Maraş'ın açık olması, kapalı kalmasından daha iyidir, en azından bir canlılık olacak, halkın çalışma alanları genişleyecek ve esnafın işleri canlanacak. Ölü bir şehir olmasındansa canlı olması daha iyi." diye konuştu.

İsmet Turan ise Maraş'ın açılmasının yerinde olacağını belirterek, "Turizm, ekonomi ve gelişim açısından Maraş'ın açılması iyi olacak. En çok turizm ve çevre esnafı açısından daha yararlı olacaktır." dedi.

Turan, Maraş'ta eşsiz sahiller ve oteller olduğunu da vurguladı.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, 12 Temmuz 2021'de Bakanlar Kurulu kararıyla askeri olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz 2021'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Saner, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Bu kapsamda Mal Tanzim Komisyonuna (taşınmaz mal komisyonu) Kapalı Maraş'ın toplamı için 337 mal sahibi, takas, tazminat veya iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulundu. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise (yüzde 3,5'lik kısım) 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tanzim komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar, Mal Tanzim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor
KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor
KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor
KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor

Gazimağusa, Kıbrıs, Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Gazimağusa halkı, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından insanlığa kazandırılmasını destekliyor - Son Dakika


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