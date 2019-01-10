Son Dakika Haberleri: KKTC'de Gece Kulübü İşletmecisine Bakan'a Yönelik Mesajdan Dolayı Gözaltı

KKTC'de Gece Kulübü İşletmecisine Bakan'a Yönelik Mesajdan Dolayı Gözaltı

2 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece kulübü işletmecisi Ayhan Mahşeker, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a yönelik sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj nedeni ile gözaltına alındı.

KKTC'de Gece Kulübü İşletmecisine Bakan'a Yönelik Mesajdan Dolayı Gözaltı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece kulübü işletmecisi Ayhan Mahşeker, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a yönelik sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj nedeni ile gözaltına alındı. 

KKTC'de İçişleri Bakanlığına bağlı İzin Komisyonu'nun, bir çok gece kulübüne konsomatris çalıştırma izni vermemesi üzerine bakanlık önünde eylem yapan işletme sahipleri, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars için "Olacaklardan sorumlu İçişleri Bakanı" açıklaması yaptı. Bir TV programına çıkan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ada'nın uzun süredir gündeminde de yer alan gece kulüpleriyle ilgili, alınan kararlardan geri adım atılmayacağını söyledi.

MESAJIN ALTINA YAZDIKLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Ada'da bir kanalda program yapımcılığı yapan Çiğdem Aydın da, bakanın açıklamalarına dair sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanı Baybars 'Kimse ve hiç bir kurum devletin üzerinde değildir' diyor" mesajını paylaştı. Gece kulübü sahiplerinden Ayhan Mahşeker de; mesajın altına, "Acaba. Devletten bahseder. Devletin yasalarına göre mi iş yapar o koltukta. Asla. Kendi kafasına göre de yapılan işler vardır. Günü gelince hesabı sorulacak Ayşe Hanıma. Hukukcudur ama hukugun H'sini bilmez" yorumu yazdı.

Çiğdem Aydın'ın yorumu sildiği ancak yorumun ekran görüntüsünü alan Bakan Baybars'ın Mahşeker'den şikayeçi oldu.ğu öğrenildi.  Polis tarafından gözaltına alınan Mahşeker, "Sayın Bakanı tehdit etmedim. Gece kulübümü kapatmıştı. Açılması için söz vermişti ama açılmasına izin vermedi. Ben de bundan sonraki seçimleri kaybedeceği ve İçişleri Bakanı olamayacağını ima etmek istedim" savunması yaptı. Telefonuna el konulan Mahşeker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Programcı Çiğdem Aydın da polise verdiği ifadede, "Mesaj benim sayfamda yer aldığı için sildim. Başka amacım yoktu" dedi.

Yaklaşık 40 gece kulübünün bulunduğu KKTC'de 350'ye yakın konsomatris çalıştırılıyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Dünya
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