KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı - Son Dakika

KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

18.01.2021 23:47
KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüs vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüs vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı.

KKTC'de korona virüs vakalarının artması üzerine Bakanlar Kurulu, gece sokağa çıkma yasağını yeniden yürürlüğe koydu. Ülkede 25 Ocak tarihine kadar gece saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda önemli hizmetleri yerine getiren çalışanlar ise yasaktan muaf tutuldu.

Korona virüs salgını nedeniyle ülkede ilk ve orta dereceleri okullar ikinci bir duyuruya kadar kapatılırken, otel ve kumarhanelerde müşterilerin yasak saati bitinceye kadar içeride kalmasına izin verildi. Yeni kısıtlamalar sonrası uçuşlar 2'ye, deniz seferleri de 1'e indirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) girişler ise kapatıldı. Gündüz gündelik işlerini yürüten halkın gece uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Başkent Lefkoşa'da 23 yıldır taksicilik yapan Metin Köroğlu, hükümetin önlemleri gelişigüzel aldığını söyleyerek, "Her taraf kapandı. Herkesin borcu harcı var, düşünen yok her biri 20, 30 bin TL maaş alıyor. Çalışana pandemi sürecinde bin 500 TL desteği vermeyen yetkililer, her yeri kapattılar. Biz aç kaldık, taksitleri, borçları ödeyemez duruma geldik. Ne yapalım hırsızlık mı yapalım? Kimse bizleri düşünmüyor" dedi.

Ali Cemal Girgin adlı vatandaş ise, "Öncelikle zor bir süreç. Son bir yılda zor süreçler geçiriyoruz. Bir açılıp bir kapanıyoruz, bilgi kirliliği nedeni ile işletmeleri de etkilemekte, çalışanlarımız var. İş yokluğu nedeniyle onları amorti etmekte zorundayız. İşletme olarak da zor zaman geçiriyoruz. KKTC'ye sınırlı sayıda gelen giden var, öğrenci yok. Umarım kepenk kapatmadan yolumuza devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan KKTC'de toplam vaka sayısı bin 921'e, toplam can kaybı ise 11'e ulaştı. Bin 672 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 473 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Kabine, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde
Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye Karar gazetesi yazarları tepkisi: Tehditlerinizle basını susturamazsınız Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye Karar gazetesi yazarları tepkisi: Tehditlerinizle basını susturamazsınız         
23:42
HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var         
23:19
Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi         
22:21
Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak         
21:53
İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz         
21:37
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti         
21:12
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi         
20:23
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü         
18:38
Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı         
17:57
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 00:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de gece sokağa çıkma yasağı yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei