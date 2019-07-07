Son Dakika Haberleri: KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, kazada yaşamını yitirdi
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KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, kazada yaşamını yitirdi

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yapan Yunus Alkan, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, kazada yaşamını yitirdi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yapan Yunus Alkan, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alkan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'ye gönderileceği belirtildi.
Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Değirmenlik- Girne karayolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Ayhan Kılıç yönetimindeki TLY 989 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Er Yunus Alkan'a çarpttı. Kazada Alkan ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Alkan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Alkan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası taksi şoförü Ayhan Kılıç gözaltına alındı.
Yunus Alkan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'ye gönderileceği belirtildi.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
Hakkari, Kıbrıs, Dünya
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