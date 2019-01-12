KKTC'de Gözaltına Alınan İş İnsanı: Şov Yapıyorlar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 korumasının gözaltı süresini 3 gün daha uzattı. Sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle ambulans ile mahkemeye getirilen Akacan, "Hükümet, yargıya ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdi. Şov yapıyorlar. Normal bir vatandaş olsa içerde bir günden fazla kalmaz. Bizi öldürecekler" diye bağırdı.



POLİS OLAYI ANI ANINA ANLATTI



Soruşturmayı yürüten Girne Adli Şube'de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Soyel şunları söyledi; "Olayla ilgili kamera görüntüleri tek tek incelendi. Akacan, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nun yanına gitti ve masalarına oturdu. Akacan, sert bir şekilde elini masaya vurup konuşmaya başladı. Bu sırada, Akacan'ın bir koruması Başay'ın boğazını sıkmaya başladı. Sonrasında iki koruma Başay'a tokat atmaya başladı ve yerde sürüklediler. Korumlar Başay'ı tutarken, Akacan da saldırdı" dedi. Daha sonra Başay'ın yanındaki Zeki Asımoğlu'nun yüzüne 3-4 kez tokat atıldığını anlatan Soyel, "Asımoğlu'nun alt dişleri kırıldı. Kafatasında çatlak oluştu" diye konuştu. Soyel, gözaltı süresinin uzatılmasını istedi.



'OLAY ABARTILDI, SİYASİ BASKI VAR'



Akacan'ın avukatı Mustafa Asena da, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti. Asena, "Olay abartıldı. Davada siyasilerin ve basının kışkırtması var" dedi. Yargıç Meltem Dündar da, zanlıların 3 gün daha gözaltında kalmasına karar verdi.



Mahkeme sonrasında ambulansa bindirilen Akacan, "Bu ülkede kuvvetler ayrılığı bitmiştir. Basit bir darptan dolayı ilk defa bir kişi böyle yargılanmıştır" diye konuştu.



Akacan'ın troponin değerlerinin yüksek çıkmasından dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gözaltında tutulmasına karar verildi. - Karahasan

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