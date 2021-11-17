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KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı - Son Dakika

KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı

17.11.2021 21:27
KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği KKTC'de, günlük vaka sayısında üst üste 3 gündür rekor kırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayısında art arda 3. gün rekor kırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 222 test yapılırken, 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 25 bin 526'ya ulaştı. Lefkoşa'da 103, Girne'de 57, Gazimağusa'da 78, Güzelyurt'da 1, Lefke'de 1 ve İskele'de 11 vaka görüldüğü kaydedildi. KKTC'de en son dün tespit edilen 220 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı. Salgında bugüne kadar 93 kişi hayatını kaybederken, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı - Son Dakika


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