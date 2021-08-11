KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 152'si yerel olmak üzere 181 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 bin 985'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'da temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 16 bin 484 olduğu duyurularak, 152'si yerel olmak üzere toplam 182 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, vakalardan 6'sının havayolu, 3'ünün deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 20'sinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. KKTC'de toplam vaka sayısı 12 bin 985'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 42 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 49'unun başkent Lefkoşa, 52'sinin Girne, 41'inin Gazimağusa, 1'inin Güzelyurt, 8'inin İskele ve 1'inin Lefke'de tespit edildiği bildirildi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'IN EŞİ SİBEL TATAR KARANTİNADA

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapılan düzenli PCR taramasında dün iki pozitif vakaya rastlanmıştır. Söz konusu vakalar Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Sibel Tatar ile son 3 gün içerisinde temaslı kriterlerinden daha kısa bir süre görüşmüş olmalarına rağmen Sn. Sibel Tatar gerekli hassasiyeti göstererek kendisini evinde izole etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderilirken, vardiyalı çalışmaya geçilmiş ve gereken tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi istenecektir" denildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)