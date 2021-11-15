KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgınında son 24 saatte 174'ü yerel olmak üzere 211 yeni vaka tespit edilirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

KKTC'de Covid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 23 bin 342 olduğu duyurularak, 174'ü yerel olmak üzere toplam 211 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 24 bin 731'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti. KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 72'sinin başkent Lefkoşa, 49'unun Girne, 42'sinin Gazimağusa, 6'sının Güzelyurt, 1'inin Lefke ve 4'ünün İskele'de tespit edildiği bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)