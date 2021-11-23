KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapılırken, 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Lefkoşa'da 91, Girne'de 88, Gazimağusa'da 45, Güzelyurt'da 10, Lefke'de 7 ve İskele'de 14 vaka görüldüğü kaydedildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 26 bin 900'e ulaştı. KKTC'de son 24 saatte ise Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 97 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, 113 kişinin ise iyileşmesinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)