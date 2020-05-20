KKTC'de güpegündüz bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

KKTC'de güpegündüz bisiklet hırsızlığı kamerada
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli kentinde güpegündüz hırsızlık kameralara yansıdı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli kentinde güpegündüz hırsızlık kameralara yansıdı. Gönyeli kentinde ikamet eden Emre Serdar'a ait evin garajına giren iki kişi bisiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntüleri sosyal medyada paylaşarak halktan yardım istedi. Polis soruşturmasında bisikleti çalan 18 yaşındaki İ.T. ve 16 yaşındaki S.K'yi gözaltına alındı. Emre Serdar'a ait bisiklet de İ.T ve S.K'nin tasarrufunda bulunduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:56 Kaynak: DHA
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