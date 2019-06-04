KKTC'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
'nde (KKTC
) bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.
KKTC'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. KKTC'de bu yıl hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs
'ta kabri bulunan Peygamber Efendimizin halasından alan Hala Sultan Camii'nde ise ilk bayram namazı kılındı. Camide vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Okunan teşrik tekbirleriyle ve hutbe ile duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.
Öte yandan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar
da Lefkoşa Selimiye Camii
'nde vatandaşlar ile bayramlaştı. - LEFKOŞA
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