Son Dakika Haberleri: KKTC'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

KKTC'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

KKTC'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

KKTC'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. KKTC'de bu yıl hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Peygamber Efendimizin halasından alan Hala Sultan Camii'nde ise ilk bayram namazı kılındı. Camide vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Okunan teşrik tekbirleriyle ve hutbe ile duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.

Öte yandan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Lefkoşa Selimiye Camii'nde vatandaşlar ile bayramlaştı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 13:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]