KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi - Son Dakika
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KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi

04.03.2022 19:47
KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Falyalı cinayeti zanlıları Ö.T, V.S. ve M.Ç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu bulunan 3 zanlının, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde hükümsüz tutuklu olarak 3 aylığına cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Zanlılarla ilgili karar, ilgili polis memurunun mahkemeye verdiği bilgilerin ardından alındı.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde soruşturma çok yönlü sürüyor.

Olay

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Münir Karaloğlu, Halil Falyalı, Kıbrıs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Halil Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi - Son Dakika


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