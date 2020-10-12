KKTC'de halk, Anayasa değişikliği oylamasına 'hayır' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Anayasa değişikliği oylamasından 'hayır' sonucu çıktı.
KKTC'de bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumu yapıldı. KKTC halkı, Anayasa değişikliği için sabah 08.00'de sandın başına gitti. Oy verme işlemi, 18.00'de sona erdi. KKTC halkı, Yüksek Mahkeme'deki yargıç sayısını 8'den 16'ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliğine hayır dedi.
- Kaynak: DHA
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