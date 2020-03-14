KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor - Son Dakika
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KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor.

KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş ve bir dizi kararlar almıştı. Bu kararların hak tarafından uygulanmadığı ise İHA muhabiri tarafından gözlemlendi. Bakanlar Kurulu'nun aldığı "Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart tarihine kadar idari izinli sayılacak. Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, gazino, gece kulüpleri, eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart tarihine kadar kapalı olacak. Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükumet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir" kararına pek çok iş yeri ve vatandaşın uymadığı gözlemlendi.


Kararı açıklayan KKTC Başbakan Tatar, "İnsanlarımız sokağa çıkmamalı, evlerinde kalmalı. Zaruri olmamak kaydı ile kimse sokağa çıkmamalı" çağrısında bulunmasına rağmen turizm kenti Girne'de birçok işletmenin ve inşaatlarda insanların halen çalışmaya devam ettiği gözlemledi. Polis ve zabıta birçok işletmeyi yazılı ve sözlü ikaz ederek kapalı kalması konusunda uyarı yapsa da vatandaşlar alınan bakanlar kurulu kararını dinlemiyor.


KKTC Bakanlar Kurulu, alınan bu kararların ardından bugün yeniden toplandı. Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal kararı alıp almayacağı da bugün ve yarınki toplantı yeniden gözden geçireceği öğrenildi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü toplantıda derhal OHAL kararı alınması yönünde hükumete çağrıda bulunmuştu. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kabine, Kıbrıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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