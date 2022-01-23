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KKTC'de halk sandık başında - Son Dakika

KKTC'de halk sandık başında

23.01.2022 11:14

- KKTC'de halk sandık başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başında.

- KKTC'de halk sandık başında

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başında.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 15'inci kez milletvekillerini seçmek için sandık başında. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinde gelen kişiler maske ve eldiven takarak oy kullanırken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. Covid-19 testi pozitif kişilerin ise oy kullanması yasak.

KKTC'de seçime katılımın hava muhalefeti nedeniyle az olması bekleniyor.

KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerinde sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler de dahil toplam da 6 bin kişi görev alıyor.

Partiler ve bağımsız adaylar yarışacak

KKTC'de gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarışıyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP), Halkın Partisi (HP), Bağımsızlık Yolu (BY), Toplumcu Demokrasi Partisi'nin yer aldığı seçimde Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefkoşa'dan 2 milletvekili mücadele edecek.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Seçmenlere 3 seçenek sunulacak

KKTC seçim sistemine göre, seçmenler oylarını mühür, mühür ve tercih ile karma olmak üzere 3 şekilde kullanabiliyor. Sadece mühür vurulması durumunda başka herhangi bir işleme gerek duyulmuyor. Tercihlerde o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının yarısı kadar olmak zorunda. Mühür vurulup tercihlerin başka partinin listesinden yapılması durumunda sadece tercihler geçersiz sayılıyor. Karma oyda ise seçmen, farklı parti listelerinden mühür vurmadan en az 2 parti veya bağımsız adaylar arasından da olmak üzere tercih yaparak karma oy da kullanabiliyor. Ancak karma oyun geçerli olması için herhangi bir partiye mühür vurulmaması gerekiyor. Karma oy kullanan seçmen, o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının en az yarısı kadar tercih yapmak zorunda kalıyor. Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise sadece parti içi avantaj sağlıyor. İlgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha fazla avantaj sağlamıyor. Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, 16 milletvekili çıkaracak Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine 16 oy olarak yazılıyor. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de 3 oy olarak kaydediliyor. Mühür partiye, tercih adaya avantaj sağlıyor.

Seçim yasağı olacak

KKTC'de 08.00'da başlayan oy verme işlemi 18.00'da son bulacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından hemen oy sayımına geçilecek. Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme ve sayım süresini de uzatacak. Çarşaf liste olmasından dolayı da sonuçların açıklanmasının daha uzun sürmesi bekleniyor.

Seçim yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan 19.00-21.00 saatleri arasında alınacak sonuçlar açıklanacak ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

KKTC'de halk sandık başında
KKTC'de halk sandık başında
KKTC'de halk sandık başında

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Cumhuriyet, Sandık, Kıbrıs, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de halk sandık başında - Son Dakika


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