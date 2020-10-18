Son dakika haber: KKTC'de halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başında / EK FOTOĞRAFLAR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı. Kıbrıs Türk halkı, onuncu kez devlet başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00'de başlayıp, 18.00'de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak.