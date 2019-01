KKTC'de Hamsi Festivaline Yoğun İlgi

- KKTC'de hamsi festivaline yoğun ilgiLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen hamsi festivali yoğun ilgi gördü.

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen hamsi festivali yoğun ilgi gördü.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan hamsi festivali bu yıl da Girne Açık pazarda coşku ile başladı. 11'ci KKTC Karadeniz Hamsi Festivali'ne Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile çok sayıda vatandaş katıldı. KKTC'nin her bölgesinden vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyruklar oluşan hamsi festivalinde vatandaşlar, dağıtılan iki ton hamsiden alabilmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Karadeniz Kültür Derneği, Karadeniz kültürünü buraya getirdi. Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege hepimiz biriz, bir milletiz. Türk milletiyiz, bu topraklarda kimimiz 1974 öncesi fetih yolu ile geldi, kimimiz 74 sonrası bu topraklara geldik. Hepimiz Anadolu'dan geldik, aynı milletin insanlarıyız. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı farklılıklarına rağmen ortak bir geleceğe yürüyen güçlü bir halk. Bu farklılıkların olmasına rağmen ortak bir geleceğe mutlu, huzurlu yarınlara yürüyen KKTC'nin birlik ve beraberlikler içerisinde bugünlere ulaşacağına eminim. Anadolu insanı ve Türkiye Cumhuriyeti de her daim olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının her zaman yanında olacak. Bu toprakları vatan olarak benimseyen ve bu toprakları vatan yapan herkesi selamlıyorum" diye konuştu.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, dünyanın her yerinde bir Karadenizli olduğunu ve Kıbrıs'ın olmazsa olmazı olan hamsi festivalini düzenlemekten gurur duyduklarını belirtti. Civelek, "Bizlerin bu cennet topraklara gelmesine vesile olan başta rahmetli Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyoruz. İyi ki Kıbrıs'a gelmemize vesile oldular" dedi.

