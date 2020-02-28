KKTC'de hastane yangınında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de hastane yangınında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı - Son Dakika

KKTC'de hastane yangınında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı

6 saat önce

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı.

KKTC'de hastane yangınında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı, System.String[]

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangında ölen 2 kişinin isimleri açıklandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri açıklandı. Hayatını kaybeden kişilerin 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar ve 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu olduğu ifade edildi.


Öte yandan yangında yoğun bakımda yatan birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalplerinin durduğu ve hastaların doktorların kalp masajıyla hayatta tutulmaya çalıştığı öğrenildi. Yangında yaralananların çevredeki hastanelere, durumu ağır olan hastaların ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Yangına müdahale eden polis ve itfaiye ekiplerinin de dumandan etkilendiği ifade edildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, hastanenin 3 ay devre dışı bırakılacağı öğrenildi. - LEFKOŞA

Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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