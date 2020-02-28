KKTC'de hastanede yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de hastanede yangın - Son Dakika

KKTC'de hastanede yangın

7 saat önce

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı.

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Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı. Yetkililer hastaların tahliye edildiğini belirtti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yoğun dumandan dolayı hastalar tahliye edilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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