KKTC'de hastanede yangın - Son Dakika

KKTC'de hastanede yangın
7 saat önce
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı. Yetkililer hastaların tahliye edildiğini belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yoğun dumandan dolayı hastalar tahliye edilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. - LEFKOŞA
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