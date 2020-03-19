KKTC'de hayat korona virüsü nedeni ile durdu - Son Dakika
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KKTC'de hayat korona virüsü nedeni ile durdu

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü salgını nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

KKTC'de hayat korona virüsü nedeni ile durdu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü salgını nedeni ile hayat durma noktasına geldi.


Turizm Kenti Girne'de çoğunluğu öğrenci ve işçi olan vatandaşlar Türkiye'ye dönmek için Girne Turizm Limanı'na akın ediyor. Türkiye gitmek isteyen birçok vatandaş hem yoğunluktan hem de bilet fiyatlarının iki katına çıkmasından şikayet ediyor. Türkiye'ye deniz yolu ile gitmeye çalışan vatandaşlar bir biletin 325 TL olduğunu, fırsatçılara gün doğduğunu kaydetti. Vatandaşlar, 190 TL sabit değişmeyen biletlerin bir anda 325 TL'ye kadar çıktığını, burada mağdur olduklarını söyledi. Bir başka yolcu da geçtiğimiz hafta Cuma günü biletini 195 TL'ye satın aldığını, biletin bir hafta sonra 325 TL'ye satıldığını söyledi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:26 Kaynak: İHA

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