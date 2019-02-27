Son Dakika Haberleri: KKTC'de Hayvan Yetiştiricileri Hükumeti Protesto Etti

KKTC'de Hayvan Yetiştiricileri Hükumeti Protesto Etti

1 saat önce

Kıbrıs Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt ve arpa fiyatlarına yapılan zammı yetersiz buldukları gerekçesiyle, Lefkoşa'da iş makineleri ile araçlı eylem yaptı.

KKTC'de Hayvan Yetiştiricileri Hükumeti Protesto Etti, System.String[]
Kıbrıs Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt ve arpa fiyatlarına yapılan zammı yetersiz buldukları gerekçesiyle, Lefkoşa'da iş makineleri ile araçlı eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığının taleplerini gerçekleştirmemesini eleştirdi. Traktör ve iş makineleriyle Bakanlığın önüne gitmek isteyen çiftçiler, polisin engeline takıldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği araçlarıyla Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nın girişine giderek yolu bir süreliğine giriş ve çıkışları kapatarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tepkilerini dile getirdi. Naimoğulları, üretim olmadan hiçbir şeyin ucuzlamayacağını söyleyerek, "Bir ülkede ekonominin gücünü paranın gücünü o ülkenin merkez bankası, belirlemez Cumhurbaşkanı da belirlemez, halkın üreticinin alın teri belirler, üretimin gücü belirler. Daha bunu bilmeyen insanlar bizi idare ediyor" diye konuştu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, taleplerinin yerine getirmemesi durumunda, eylemlerini daha da sertleştirerek devam edeceklerini belirtti. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:23 Kaynak: İHA

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