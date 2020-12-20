KKTC'de hizmet sektörü çalışanlarına PCR testi zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüs vakalarının ardından hizmet sektörü çalışanlarına PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan korona virüs vakalarının ardından salgın ile mücadelede yeni önlemler aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hizmet sektöründe çalışanların düzenli olarak PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildiği ve yapılacak testler için herhangi bir ücret alınmayacağı duyuruldu. Bakanlık, "Ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihinde mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür" dedi.

Çalışanların ve işverenlerin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testi yaptırmalarının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacağını fakat özel laboratuvarlardaki testlerin kişilerin kendi imkanları ile yaptıracaklarını aktardı.

Bakanlık açıklamasında Avrupa'daki son duruma değinilerek, "Aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız" ifadelerine yer verildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)