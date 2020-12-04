- KKTC'de hükümet kurma krizi- CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti - Son Dakika

- KKTC'de hükümet kurma krizi- CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti

04.12.2020 03:43
- KKTC'de hükümet kurma krizi- CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti, System.String[]

- KKTC'de hükümet kurma krizi CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarını üstlenen ikinci parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, 15 günlük sürenin bitimine 1 gün kala hükümet kurma görevini...

- KKTC'de hükümet kurma krizi

CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarını üstlenen ikinci parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, 15 günlük sürenin bitimine 1 gün kala hükümet kurma görevini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. Tatar'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği (CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmede hükümeti kurma görevini iade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinin yıkılması sonrası bir aydan fazla bir süre KKTC'de hükümet kurma çalışmaları ile ilgili olumlu bir ilerleme sağlanamadı.

CTP Genel Başkanı Erhüman, hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamadığı için görevi iade ettiğini belirtti. Erhürman, aldığı hükümet kurma görevi için çalışmalar yaptığını, ancak hükümeti kurmanın mümkün olmayacağını net bir şekilde gördüklerini söyleyerek görev süresini tamamlamadan hükümet kurma görevini iade ettiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erhürman'ın yoğun bir çalışma içerisinde tüm ihtimalleri denediğini belirterek en fazla milletvekili sayısı olan UBP'nin Başkan Vekili Ersan Saner'in de öncesinde hükümet kurma görevini iki haftalık bir çalışma sonrasında iade ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Demek ki parlamentoda siyasi partilerin sayılarına baktığımızda bir sıkıntı olduğunu görmekteyiz. Şu ana kadar bir hükümet kurulmuş olsaydı halkımız memnun olacaktı. Ancak bütün çabalara rağmen hükümetin kurulamadığını görüyoruz" diye konuştu.

Salgın döneminde iki seçim yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şu an halkın durumuna baktığında bir erken seçim beklentisinin olmaması gerektiğini kaydetti. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in şu haliyle bir seçime gitmenin doğru olmadığını söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mutlaka seçim ve halk oylaması yasasına bakılması gerektiğini işaret etti.

Hükümetin kurulması için 30 gün daha var

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin kurulması için bir değerlendirme yapması gerektiğini belirterek, "Benim yetkim 60 gün içerisinde bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır. Şu anda 30 güne yakın bir zaman dilimi geçmiştir. Bir 30 gün daha vardır. inşallah süreç o kadar uzun sürmez. İnşallah en erken zamanda bir hükümet kurulur. Bu hükümetin kurulmasına da hepimiz yardımcı oluruz" dedi.

Güven oyu alınması konusunda bir anlayış gelişebileceğini işaret eden Tatar, hükümet boşluğunun ülkeye faydası olmayacağını, bütçe konusunda gecikme yaşanacağını ve bu sıkıntıların halka yansıyabileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hükümet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC'de hükümet kurma krizi- CTP Genel Başkanı Erhürman hükümet kurma görevini iade etti - Son Dakika


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