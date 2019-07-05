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KKTC'de, iki kız kardeş 3 gündür kayıp

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 2 Temmuz'da evlerinden çıkan iki kardeş İlknur (14) ile Yağmur Küçük (13), geri dönmedi.

KKTC'de, iki kız kardeş 3 gündür kayıp, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 2 Temmuz'da evlerinden çıkan iki kardeş İlknur (14) ile Yağmur Küçük (13), geri dönmedi. Haber alınamayan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 2 Temmuz günü evden çıkan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, geri dönmedi. Endişelenen Küçük çifti, polise kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür haber alınamayan iki kardeşin bulunması için arama çalışması başlatıldı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Küçük kardeşler halen bulunamamıştır. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur." 


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:07 Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2 Temmuz, Kıbrıs, Polis, Dünya
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