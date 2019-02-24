Son Dakika Haberleri: KKTC'de İkinci Kattan Düşen Türk İşçi Öldü

KKTC'de İkinci Kattan Düşen Türk İşçi Öldü

10 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da (KKTC) çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Türk işçi hayatını kaybetti.

KKTC'de İkinci Kattan Düşen Türk İşçi Öldü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da (KKTC) çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Türk işçi hayatını kaybetti.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk vatandaşı 29 yaşındaki Beyazıt Temiz, inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Temiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:56 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, İşçi, Güncel
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