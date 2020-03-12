KKTC'de ikinci korona virüs vakası - Son Dakika
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KKTC'de ikinci korona virüs vakası

6 saat önce

KKTC'de ikinci korona virüs vakası tespit edildi.

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KKTC'de ikinci korona virüs vakası tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, bir kişide daha korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz gün bir Alman kadın turiste yapılan tetkiklerde pozitif korona virüsü teşhis edilmesinin ardından Alman turist kadının kocasında korona virüs terleri pozitif çıktığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, korona virüs teşhisi sayısının 2'ye çıktığı, bunun dışında korona virüsü teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı olmadığı da belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde karantinaya alınan kadın turistin durumu stabildir. Ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan Alman kadın turistin eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif korona virüsü teşhis edilmiştir. Böylelikle ülkemizde pozitif korona virüsü taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır. Bu iki vaka dışında ülkemizde pozitif korona virüsü teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmamaktadır."

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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