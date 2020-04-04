KKTC'de ilçeler arası seyahate kısıtlama getirildi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçeler arasında seyahate kısıtlama getirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun ilçeler arası seyahatler için, zorunlu hizmetlerde çalışanlar ve görevli özel sektör çalışanları hariç, kısıtlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 22 Mart tarihinde alınan 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı emirnamesinin yarın gece sona ereceği hatırlatılarak yeni bir emirname yayımlandığı bildirildi.

Yeni emirnameye göre, 6 Nisan 2020 saat 00.00'dan itibaren 10 Nisan 2020'ye kadar ilc¸eler arası gec¸is¸ olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Emirnamede, temel ihtiyac¸ların giderilebilmesi amacıyla c¸alıs¸masına izin verilen o¨zel sekto¨r c¸alıs¸anları ile kamuda zorunlu hizmetleri yerine getirecek personelin kısmi sokagˆa c¸ıkma yasagˆından muaf tutulacağı vurgulandı.

Bazı bölgeler polis kontrolünde

Lapta, Kars¸ıyaka ve Alsancak bo¨lgelerinde de kısmi sokagˆa çıkma yasagˆı gec¸erli olacak ve bu bo¨lgelere giris¸-c¸ıkıs¸lar polis kontrolu¨nde yapılacak.

KKTC'de 23 Mart'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında "kısmi" sokağa çıkma uygulamasına geçilirken, 1 Nisan'dan bu yana da 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Başbakan Tatar'dan sağlık çalışanlarına destek

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kovid-19'a karşı mücadele eden sağlık çalışanlarıyla telekonferans yoluyla görüştü.

Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına destek ve teşekkürlerini ilettiğinin altını çizerek, "Birinci önceliğimizin sağlık çalışanlarımızın korunması olduğunu yineledim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar ayrıca, Alman turistlere bir kez daha teşekkür ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alman basınında yer alan haberlerde, KKTC'de 15 gün misafir edilen ve ülkelerine dönen Alman turistler, KKTC'ye teşekkür etmişti.