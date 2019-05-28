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KKTC'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

39 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

KKTC'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapıldı.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.
Başbakan Ersin Tatar, 22 Mayıs'ta kurulan UBP-HP koalisyon hükümetinin programını Cumhuriyet Meclisi'nde dün okumuştu. Tatar, koalisyon hükümetinin zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağını belirtmişti.
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler perşembe günü yapılacak ve görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde cumartesi güven oylamasına gidilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:12 Kaynak: AA
Kıbrıs, Kabine, Güncel
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