- KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı - Son Dakika
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- KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı

6 saat önce

- KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.

- KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı

LEFKOŞA - KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.

Almanya'nın Balingen şehrinden 8 Mart Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesiyle KKTC'ye gelen 65 yaşındaki kadın turistin dün akşam yüksek ateş şikayeti üzerine karantina merkezine alındığı ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Alman turist kafilesinin özel bir servisle Mağusa'daki Salamis otele götürüldüğü ve otelin karantina altına alındığı bildirildi. O tarihte uçakta temas kuranlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

- KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı

Almanya, turist, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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