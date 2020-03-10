KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile... - Son Dakika

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile...

6 saat önce

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile..., System.String[]

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı. - LEFKOŞA

Kabine, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da otizmli genci öldüresiye döven saldırgan serbest kaldı
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]