KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile... - Son Dakika

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KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile...
6 saat önce
KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı. - LEFKOŞA
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