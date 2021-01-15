KKTC'de ilk Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı - Son Dakika

KKTC'de ilk Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

15.01.2021 13:37
KKTC'de ilk Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programı bugün başlarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aşı olan ilk isim oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programı bugün başlarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aşı olan ilk isim oldu.

İlk Sinovac aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yapıldı. Tatar'ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşı oldu.

Tatar, aşı olmasının ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini kaydeden Tatar, KKTC hükümeti, sağlık çalışanları ve halkı olarak salgına karşı müstesna bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Tatar, "KKTC'de tek tük vakalar olabiliyor ancak komşu ülkelere kıyasla olağanüstü bir başarımız vardır. Bu süreçte aşı gündeme gelmiştir. İlk önce bu aşıları, büyük bir özveri ve fedakarlıkla, kendi halkından da tasarruf ederek, 20 bin aşıyı buraya gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. İlk etapta 20 bin aşı buraya geldi ve ilk aşıyı ben oldum. Başbakan ve Sağlık Bakanı da oldu." dedi.

KKTC halkına bir an önce aşı yapılması ve tekrar normal yaşama dönülmesi için büyük bir fırsat yakaladıklarını kaydeden Tatar, dünyada aşı sıkıntısı olduğunu ve birçok ülkenin kendi halkına aşı bulmak için mücadele ettiğini söyledi.

Tatar, Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek aşıları da alacaklarını söyleyerek, bunun için bir polemik yaratmanın doğru olmadığını ve bir sağlık meselesi olduğunu ifade etti.

KKTC'deki sağlık durumunun iyi bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanı Pilli ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"Toplumumunuz sağlığına kavuşmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC halkına da aşı konusunda çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bir an evvel Sağlık Bakanlığının yaptığı aşı planlaması ile tüm halkımıza aşı olma çağrısında bulunuyorum. Toplumumunuz sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkesin aşılanması ve belli bir oranın üzerindeki başarının yakalanmasının ardından turizm, eğitim ve diğer ekonomik faaliyetlerin de eski boyutlarına ulaşması için bir zemin oluşacaktır. Hepimiz aşılanırsak, bulaşmadan arındırılacağımız düşüncesi içerisindeyiz. Türkiye, kendi halkına aşı yaparken, bizi de unutmayarak 20 bin aşı yollamıştır. Bunun önemi çok büyüktür. Bu, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, en zor günlerinde dahi kendisinden de keserek bizim sağlığımıza kavuşmamız için emek veren bir ana vatanımız vardır."

Aşı olmuş biri olarak çok mutlu olduğunu ve iyi hissettiğini söyleyen Tatar, bu aşının denenmiş olduğunu ve bir çekinceye mahal olmadığını vurguladı.

Gelecek aşılara bağlı olarak herkesin aşılanmasının en büyük temennisi olduğunu belirten Tatar, bu süreçte fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarına da teşekkürlerini iletti.

Başbakan Saner, 14 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedeflediklerini duyurmuştu.

Türkiye'den 14 Ocak 2021'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de ilk Kovid-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı - Son Dakika


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