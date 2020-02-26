KKTC'de İranlı turist korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
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KKTC'de İranlı turist korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

KKTC'de İranlı turist korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. İranlı turistin tatil için geldiği KKTC'de kaldığı otelde yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk tetkiklerin ardından İranlı turistin korona virüsü taşıyabileceği şüphesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek karantiya alındığı belirtildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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