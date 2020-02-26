KKTC'de İranlı turist korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

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KKTC'de İranlı turist korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
15 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 yaşındaki İranlı bir turistin korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. İranlı turistin tatil için geldiği KKTC'de kaldığı otelde yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk tetkiklerin ardından İranlı turistin korona virüsü taşıyabileceği şüphesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek karantiya alındığı belirtildi.
(İHA)
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