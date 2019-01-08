Son Dakika Haberleri: KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı, 1 Ağır Yaralı

KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı, 1 Ağır Yaralı

26 dakika önce

KKTC'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir gurup arasında alacak verecek sebebiyle kavga çıktı.

KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı, 1 Ağır Yaralı, System.String[]
KKTC'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir gurup arasında alacak verecek sebebiyle kavga çıktı.

KKTC'nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne'de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı. Tartışmaya Akacan'ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan'ın korumalarından birinin işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu darp edildi.

Kavgada ciddi şekilde yaralanan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nun Girne Akçiçek hastanesine oradan da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı Zeki Asımoğlu'nun durumun ağır olduğu belirtildi.

Polisin Akacan'ı ve iki korumasını gözaltına aldığı öğrenildi.

Polis olayla kavga ile ilgili açıklamayı yaptı:

"7.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etmişlerdir. Ayrıca V.G, Erhan Başay"ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. B.A, V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir." - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

kavga, Kıbrıs, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:16:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı, 1 Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]