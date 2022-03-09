KKTC'de kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de kabine değişikliği yapıldı

09.03.2022 21:36
KKTC'de kabine değişikliği yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu getirildi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yapılan kabine değişikliğini onaya sundu. Kabine değişikliği, Tatar tarafından onaylandı.

Sucuoğlu, Hasipoğlu'nun bugün öğleden sonra istifasını sunmasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Taçoy'un atandığını, Taçoy'dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Ertuğruloğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı'na kabine değişikliğini sunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu bugün öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra öğleden sonra sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu'nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy'u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu'nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete'de yayımlanacaktır." diye konuştu.

Sucuoğlu, "Şu an için bir arkadaşımız bakanlıktan istifa etmiştir. Bir arkadaşımız bakan olmuştur, diğer arkadaşımız da kabine içerisinde bir bakanlıktan diğer bakanlığa geçmiştir. Bu şekilde kabinede bir değişiklik olmuştur. Hayırlı olsun." dedi.

21 Şubat'ta Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümeti, 3 Mart'ta Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu almıştı.

KKTC'de kabine değişikliği yapıldı

YORUMLAR
500
İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ödülleri sahiplerini buldu İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ödülleri sahiplerini buldu Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştı Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştı

Tahsin Ertuğruloğlu, Kabine, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Kar yağışı nedeniyle THY, 213 uçuşunu iptal etti
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'de kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement