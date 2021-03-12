KKTC'de kademeli açılma süreci devam ediyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesini içeren kademeli açılma süreci devam ederken, Bakanlar Kurulu konuya ilişkin yeni kararlar aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kısmen gevşetilmesini içeren kademeli açılma süreci devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplanarak kademeli açılmaya ilişkin yeni kararlar aldı. KKTC Başbakanı Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni kararlar açıklandı. Buna göre, ülkede 15 Mart - 21 Mart tarihlerinde 21: 00-05: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Pazar günü ise eczane, fırın, benzin istasyonlarının muaf olacağı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Marketler, pazartesiden cumartesi gününe kadar saat 08: 00-20: 00 arasında açık olacak. Perakendeciler ise saat 10: 00-20: 00 arasında hizmet verebilecek. Kafeterya, kahvehane ve kıraathanelerin açılması için 15 Mart 2021 tarihine kadar PCR testlerini yaptırmaları kaydıyla açık alanları kullanma imkanı sağlandı.

Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt ve İskele Bölgesi'nden, Lefkoşa ve Girne'den geçişler izne tabii olacak. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğu boş olacak ve yüzde 50 kapasite ile çalışabilecekler. Girne ve Lefkoşa'da bulaşı yüksek olduğundan toplu taşıma sadece kendi hudutları içerisinde servis verebilecek.

Öte yandan kapalı alanda hizmet veren sektörlerin açılması, hafta arasında yapılacak toplantı ile karara bağlanacak. - LEFKOŞA