KKTC'de kamuda ücret düzenlemesi - Son Dakika
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KKTC'de kamuda ücret düzenlemesi

22.07.2022 16:47
KKTC'de kamuda ücret düzenlemesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti.

Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak." ifadesini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1,23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.

Üstel, akaryakıtın dünyada inişli çıkışlı seyir halinde olduğuna işaret ederek, "Sürekli olarak bu dengeyi takip ediyoruz. Anında bu indirimi halka yansıtmak için tüm çalışma arkadaşlarıma talimat verdim. Bizim derdimiz, bu ülkede refahı toplumun tüm kesimleri ile eşit paylaşmak. Kimse, fiyat çalışması yaparken kamu maliyesini ya da sağlayıcı firmaları öncelikle düşündüğümüzü sanmasın. Burada tek motivasyonumuz, bizden kaynaklanmayan maliyetleri halkımıza yansıtmamak. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine bulundu.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Başbakanlık, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de kamuda ücret düzenlemesi - Son Dakika

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