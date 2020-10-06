KKTC'de Kapalı Maraş açılıyor - Son Dakika

KKTC'de Kapalı Maraş açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir.

KKTC'de Kapalı Maraş açılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikatler çerçevesinde hazırlanan yol haritası Maraş'ın güzel sahil şeridine halkınızın istifadesine sunulması kararını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ettikten sonra Başbakan Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimine video konferans sistemi ile bağlandı.

Bağlantının ardından kameralara bir müjde veren Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılacağı müjdesini paylaştı.

"Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızla Maraş sahilinde istifade etmeye başlayacağız"

Bağlantının ardından kameralara önemli bir açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılacağı müjdesini verdi.

"Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili bir mutluluğumuzu paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulunan Tatar, "Maraş, tartışmasız bir şekilde KKTC toprağıdır, tartışmasız bir şekilde KKTC sınırları içindedir. Barış harekatımızın ardından uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi Maraş da adeta kendi kaderine terk edilmiştir. Geçmişte, 1980'li, 1990'lı yıllarda bu konu defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen maalesef Rum Kesimi'nin karşı çıkması sebebiyle neticeye kavuşturulamamıştır. Özellikle 1994 yılındaki Güven Artırıcı Önleme Paketi ve 2004 yılındaki Annan Planı bu konuda çok önemli fırsatlardı. Ancak, Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman tüm süreçte olduğu gibi yine bu planı da çökertmişti. Bu çözümsüzlük dayatmasını artık kabul edemiyoruz. Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde hükümet ortağım ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı ile halkımıza verdiğimiz sözlerden biride Maraş'ın tekrar açılmasıydı. Hamdolsun hazırladığımız yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi caddeleri ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz. Adeta hayalet bir şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk cansuyunu veriyoruz. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızı Maraş sahilinde istifade etmeye başlayacağız. Maraş'ın canlanması Gazimağusa'nın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve STK'ları bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun yanında Taşınmaz Mal Komisyonu, 1974 hak sahiplerinin yeniden işyerlerine ve evlerine kavuşmasını temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize, adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Kıbrıs meselesi 1963 yılından bu yana çözüm bekliyor"

"Bu güzel gelişme için gerek Sayın Tatar'ı ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının Kıbrıslı Türkler için ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini söyledi. Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin Ada'daki beş asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmelerin yaşanmış olması anlamlıdır. Biliyoruz, birçok yeri rahatsız edecektir. Ama birilerinin bilmesi gerekir ki, bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti, biz sabrettik. Bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık. Annan Planı dediğimiz zaman, bizzat Annan Planı'nın içinde olduk. Kuzey Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ta yapılan referandum neticesinde yüzde 65 Kuzey Kıbrıs bu referanduma 'evet' derken, Güney yüzde 75 'hayır' dedi. Güney AB'ye alındı ama Kuzey Kıbrıs o dönemde de yine AB'ye alınmadı. Süreci götüren o zamanlar Annan'dı. Şimdi Annan yok. Ama hayatta olanlar da Annan'ın bıraktığı o mirasa sahip çıkmadılar. Verilen sözlere sahip çıkmadılar. Hiçbir zaman AB mensupları 'Kıbrıs'taki Türklerin AB'de olması gerekir' demediler, hep ötelediler. Bölgemizdeki önemli kriz alanlarından biri olan Kıbrıs meselesi 1963 yılından bu yana çözüm bekliyor. Yarım asırdan uzun bir süredir aralıklarla gerçekleştirilen müzakereler her seferinde Rum Kesimi ve Yunanistan'ın oyunbozanlığı nedeniyle sonuç vermemiştir. Şu anda da öyle. İşte 1963, işte 2020. AB'ye Türkiye'nin kabulüyle ilgili hala 'evet' dediler mi? Bu kadar fasıl açılması bekleniyor, açmadılar. Hep oyalama. Bugün de Sayın Merkel ile görüşmem vardı, bu ay AB bir araya geldi, görüşmeler yapıldı, yine oyalama. Bütün bunlara rağmen çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk'üne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs adasının en nadide semtlerinden biri olan Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı görülmüştür" şeklinde konuştu.

"Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir"

Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçeklerle inşa etme kararı alındığını belirten Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikatler çerçevesinde hazırlanan yol haritası Maraş'ın güzel sahil şeridine halkınızın istifadesine sunulması kararını sonuna kadar destekliyoruz. Sizi bu cesur kararınız ve bu dirayetli tutumunuz için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz'in en gözde tatil mekanlarından olan Maraş'ın yeniden eski güzel günlerine döneceğine inanıyorum. İlk adım olarak KKTC halkının perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden yararlanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanıma açılan bölgede özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazı şimdiden boşa çıkmıştır" dedi.

"Bu anlamda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazırız"

Maraş'ın mülkiyet haklarına saygı duyarak bir an önce kullanıma açılması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bu anlamda KKTC 'ye her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş bölgenin gözde bir turizm merkezine dönüşmesi, özellikle KKTC ekonomisine büyük bir fırsattır. Bölgede süren doğalgaz arama faaliyetlerden her an müjdeli haberler alabiliriz. Su boru hattı ile değerlendirdiğimizde enerji, tarım ve turizm sektörlerinden sağlanan gelirlerin önümüzdeki dönemde katlanarak artacağını söyleyebiliriz. KKTC büyüdükçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, askeri gücünün desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'Zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz. Başbakan Tatar'ın ortaya koyduğu güçlü irade, Kıbrıs Türklerinin aydınlık ve müreffeh geleceği için önemli bir fırsattır. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Maraş, Türk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC'de Kapalı Maraş açılıyor - Son Dakika


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