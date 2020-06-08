KKTC'de KAR-İŞ'ten Meclis önünde Hacivat-Karagözlü eylem - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), korona virüs salgını sürecinde hükümetten kendilerine herhangi bir destek gelmediğini belirterek Meclis önünde eylem düzenledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Meclis önünde eylem gerçekleştirdi. Meclis önüne yüzlerce otobüsle gelen KAR-İŞ üyeleri, kutudan "Hacivat ve Karagöz" çıkartarak yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde hükümet kanadından kendilerine hiçbir destekte bulunulmadığını ve 3 aydır sıkıntı içinde olduklarını ifade etti. Otobüs şoförü ve işletme sahibi olan bir KAR-İŞ üyesi, "Bu Meclis'in üyelerini buraya halk getirdi. Dolayısıyla bize hakkımızı vermeleri lazım" dedi.



Hükümete 12 maddelik öneri



KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı basın açıklamasında salgın sürecinde taşımacılığın en fazla yara alan sektörlerden olduğunu belirterek hükümete sundukları taleplerin reddedildiğini ifade etti. Gece, önerilen bazı açılımlar konusunda ise Bakanlar Kurulunca herhangi bir kaynak aktarımı yapılmadığını dile getirdi. Bugünden itibaren toplu taşımaya başlanmasının teknik olarak mümkün olmadığını dile getiren KAR-İŞ Sözcüsü Gece, sektörün sorunlarının gerçek anlamda giderilmedikçe kamuya hizmet vermelerinin imkansız olduğunu bildirdi. Gece, bugünden itibaren araçlarla başlattıkları eylemi süresiz olarak devam ettireceklerini duyurdu.



KAR-İŞ, toplu ulaşım için hazırladığı 12 maddelik önerisini hükümete sundu. Hükümetin bir an önce sektör için net kararlar almasını ve sektörün süreci en az zararla atlatıp hayatta kalabilmesini isteyen KARŞ-İŞ, hükümetin adım atmaması halinde eylemi süresiz devam ettirecek.



Meclis önündeki eyleme katılan otobüs şoförlerinden biri, "Bu zor günlerde, 3 aydır kimse halimizi hatrımızı sormadı. 3 aydır ne durumdayız, arabalarımızın aküsü bitti. Her gün bir makiniste gidiyoruz, yalvar yakar yaptırmaya çalışıyoruz. Her günümüz daha beter geçiyor. Evde çoluğumuz çocuğumuz var. Dünyaya borcumuz var. O kadar alacaklı insanımız var. Biz kimseye borcumuzu ödeyemiyoruz. Gelirimiz yok" diye konuştu. - LEFKOŞA